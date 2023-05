La Nazione: Brivido difesa, scatta l’allarme viola

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Brivido difesa allarme viola”.

A pagina 4 grande spazio per: “Allarme difesa: le mosse di Italiano”. E ancora: “Igor e Milenkovic a singhiozzo Ranieri è la sorpresa più bella”. Sottotitolo: “I tre gol subiti contro la Salernitana sono lo specchio del momento delicato del reparto centrale L’orizzonte della semifinale di Conference e della finale di coppa Italia chiede una svolta di rendimento”.

A pagina 5 invece leggiamo: “Gonzalez e Cabral puntano sulla Conference E Jovic titolare si gioca un’altra chance”. Sottotitolo: “Prime prove di formazione in vista della trasferta a casa del Napoli. Buone notizie per il recupero di Amrabat. Dodo? Intoccabile”. In taglio medio invece c’è: “La ’Fiesole’: “Nessuno a Napoli”.