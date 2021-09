La Nazione: Buon mercato senza ciliegina

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla del calciomercato della Fiorentina: “Buon mercato senza ciliegina”. A pagina 2 si legge: “Bella Fiorentina, ma senza l’ultimo affondo”. Sommario: “Niente da fare per Berardi e Orsolini (e Kokorin sarà il vice Vlahovic). Amrabat resta, centrocampo extralarge con 8 protagonisti”. A pagina 3: “I viola in campo, con brividi sudamericani”. Taglio basso: “Da stasera gli impegni dei Nazionali: Gonzalez, Quarta e Pulgar rientreranno a poche ore dal match contro l’Atalanta”. In taglio basso: “Il giorno di Odriozola” e “Fiorentina Femminile, con la Juve al Franchi”.