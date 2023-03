La Nazione: Cabral vuol fare la storia della Fiorentina

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina e su Cabral in particolare: “Cuore e umiltà “Io sono Artù”.

A pagina 4 troviamo l’intervista realizzata con l’attaccante viola, intitolata: “Cabralone, cuore e tenacia “Qui per rimanere a lungo Voglio fare la storia viola”.

A pagina 5 invece c’è: “Amrabat e Sabiri Il Marocco è viola”. Sottotitolo: “Il futuro arrivo ha segnato il gol del 2-1 contro il Brasile Sofyan ok per 90’. E il fratello rivela vecchie trattative”. E infine: “Cerofolini in vetrina all’improvviso. Il vice di Terracciano è pronto all’uso”.