La Nazione: Caccia al tris

In apertura, sulla prima pagina del Quotidiano Sportivo dell’edizione odierna de La Nazione (Firenze), troviamo: “Allungo viola. Caccia al tris”. L’approfondimento a pagina 2: “Viola a Cremona, prove di coppa. Cabral-Dessers: bomber da Europa”. In alto a sinistra vediamo le probabili formazioni, mentre di spalla: “Italiano non si fida: «Sarà una battaglia, ma noi stiamo bene»”.

A pagina 3, leggiamo: “Sorpresa Terracciano. In difesa torna Venuti”. In alto, un approfondimento sul giovanissimo convocato Vannucchi e un focus sulla Cremonese: “Ballardini ci crede: «Ci servono punti»”. Di spalla: “Mancano le adesioni. Salta il charter viola in direzione di Sivas”.