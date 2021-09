Il QS di oggi apre con “Fiorentina, riparti così”. A pagina 2 c’è “Prove tecniche di concretezza. A Udine per (ri)trovare continuità”. In basso: “Callejon rigenerato dal nuovo corso. E il rinnovo non è più una chimera”. A pagina 3: “Italiano non si accontenta: ‘Ora spietati sotto porta’”. In basso c’è la Femminile: “Viola, contro la Lazio è sfida brivido”. A pagina 4 si legge: “Venuti non al top, c’è Odriozola. Torreira in regia”. Di lato altro titolo: “Primavera, domani c’è il ‘nemico’ Bigica”.