La Nazione: Caprile è il nuovo obiettivo

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Europa chiave del mercato”.

A pagina 4 apertura con: “Italiano, mercato e futuro Discriminante Conference”. Sottotitolo: “Le strategie definite da club e allenatore e la variabile Europa sugli investimenti”. Sempre sul mercato: “Caprile è il nuovo obiettivo per la porta”.

A pagina 5 invece leggiamo: “Quota… rosa: 240 milioni E Cabral si è rivalutato”. Ovvero: “Le quotazioni 2023, dal gruppo ai singoli. Il club di Commisso ottavo in serie A”. Di spalla: “Galloppa o Capparella? Rebus per la Primavera”. E infine: “Dal Viola Park alle convocazioni per il ritiro E il primo agosto amichevole contro il Grosseto”.