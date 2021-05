La Nazione: C’mon Commisso, ora tocca a te

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “C’mon Rocco, ora tocca a te”. A pagina 4 in apertura c’è: “Allenatori, partito il valzer. E Rocco studia la sorpresa”. In taglio basso: “Da Juric a Gattuso con l’incognita finale”. A pagina 5 uno sguardo alle prossime gare dei viola: “Prima c’è la Lazio, domenica le altre. 48 ore in apnea”. Su Prandelli: “E adesso Cesare si rilassa col golf”. Di spalla: “Pilastro Bonaventura: “Cambi a centrocampo? Servono forze fresche”.