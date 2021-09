La Nazione: Commisso a muso duro

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Attento Dusan, ora sono stufo” sono le parole di Commisso dette ieri.

A pagina 4 l’apertura è per: “Dusan, si rischia la rottura. Commisso a muso duro: “Ora mi sto infastidendo”. Sottotitolo: “Il presidente attacca il manager del giocatore serbo: “Adesso venga qui” E su Vlahovic: “Gli abbiamo offerto il contratto più ricco della storia viola”.

A pagina 5 un focus sugli allenatori: “Chiamateli ‘Mister ambizione’. Italiano-Spalletti, sfida dell’orgoglio”. Di spalla “E ora Vincenzo dà la caccia al record del Trap”. A pagina 6 invece c’è: “Curve sold out, la Maratona quasi. Corsa ticket per la sfida col Napoli“. In taglio basso: “Gonzalez al rientro, ballottaggio Venuti-Odriozola“. Di spalla: “Visita al Viola Park: “Posto bellissimo”.