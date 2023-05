La Nazione: Commisso può battere Cecchi Gori e Della Valle

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Un presidente per due trofei”. Occhiello: “Rocco può battere Cecchi Gori e Della Valle“.

A pagina 4 viene ripreso il tema della prima: “Firenze, tutto in 15 giorni Conference e Coppa Italia Pronti a riscrivere la storia L’occasione di Commisso“. Sottotitolo: “Rocco meglio dei Cecchi Gori e dei DV. E Vincenzo batte i big come Prandelli“.

A pagina 5 invece c’è: “Tifosi a Roma, tutte le istruzioni Coppa Italia, portale in tilt per 3 ore La nostra prova in cerca di un posto: 45 minuti per iniziare la procedura”. E ancora: “Iniziata la vendita per la finalissima del 24 maggio, assalto (molto complicato) alla piattaforma Vivaticket Per la gara di Conference col Basilea si prevedono 35mila presenze: da ieri spazio a chi non ha prelazioni”.