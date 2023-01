La Nazione: Coppa Italia un’occasione da non perdere, per divertirsi ci sarà tempo

In prima pagina del QS de la Nazione in edicola questa mattina si legge: “Lampo Barak, adesso si può”. A pagina 2 invece: “Viola sì, il vento in Coppa”.

A pagina 3 ci sono le pagelle di Fiorentina-Sampdoria: “Barak, sinistro da attaccante. Jovic, no: quei gol non si sbagliano” e in basso i commenti dei giornalisti: “Meno belli, però più pratici: per divertirsi ci sarà tempo”, “Ora festeggiamo i quarti, ma che noia queste partite” e “Serata modesta, calcio solido. Lavori in corso per l’identità”. Di spalla: “Ora la coppa è un’occasione da non perdere”.

A pagina 4: “Italiano, missione compiuta: ‘Che sollievo. E ora viene il bello'” “Eppure le idee ci sono, manca l’ultimo tocco” e in basso: “Colpo viola, presa Tucceri Cimini: ‘Spero di essere un esempio'”

Di spalla: “Duncan si rialza: “Contento di me e della vittoria’”. A pagina 5: “Brekalo detta le regole. Cabral, la Cremonese c’è”.