La Nazione: Così è nato capitan Biraghi

Nell’inserto sportivo de La Nazione, grande spazio per quanto riguarda la Fiorentina viene dato a: “Torreira: voglia di rivincita e lezioni di tattica”. Sottotitolo: “Un anno ai margini nell’Atletico Madrid e ora l’occasione di ripartire titolare dopo 7 mesi. Lotta contro il tempo per giocare a Bergamo”. In taglio basso a pagina 6 c’è: “Viola e l’impresa di essere più forti delle 4 ‘bestie nere'”.

A pagina 7 leggiamo: “Grinta e voglia di riscatto Così è nato capitan Biraghi“. Sottotitolo: “Le critiche, il complicato reinserimento di ritorno dall’Inter, poi la sorpresa Votato leader dai compagni (e Italiano): la squadra ha le sue stesse motivazioni”. Di spalla: “Rischio colpo di Stato in Guinea Paura per i viola Amrabat e Maleh“. A pagina 8 sulla Fiorentina Femminile: “Juve super, le viola sono un cantiere aperto”.