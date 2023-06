La Nazione: Da Berardi a Zaniolo, la ‘sponda’ viola che fa comodo

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo: “Fiorentina batti il colpo”.

A pagina 8 apertura per: “Retegui, si affaccia il Lipsia Arnautovic l’alternativa”. In taglio basso ancora mercato: “Da Berardi a Zaniolo: la ‘sponda’ viola che fa comodo”. Sottotitolo: “Ecco perché si sono riaccese le voci sull’esterno del Sassuolo e si provano a dirottare in direzine Firenze nomi come Icardi e Vicario“.

A pagina 9 invece c’è: “Castrovilli e il futuro Il rinnovo una priorità”. E anche: “Raduno e abbonamenti Firenze guarda già avanti”. Sottotitolo: “A fine mese l’addio al Centro Sportivo, «Astori». Poi la festa del Viola Park“.