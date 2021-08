Su La Nazione in edicola stamani troviamo in apertura il titolo “Mossa Real per la difesa“. All’interno invece “Odriozola in difesa: c’è l’accordo col Real” e poi “Da Pulgar a Castro, cambia volto la mediana d’estate”. Negli altri titoli si legge: “Firenze, Pradè e mille ambizioni, Torreira sorride: «Bello essere qui»” e “Parate e Trilussa, Terracciano si prende la porta”.