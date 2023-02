Sulle pagine del QS de La Nazione si parla di Fiorentina in apertura: “Fiorentina prendi il derby”. A pagina 4, in taglio alto: “Jovic più Gonzalez, prova di forza. Fiorentina-Bologna vale l’Europa”. A pagina 5: “C’è Quarta accanto a Milenkovic. E Biraghi riprende posto e fascia” e “Il Franchi sarà tutto viola: la carica dei 30000”. A pagina 6 in taglio alto: “Italiano ribalta la classifica: ‘Non mi piace dove siamo’”.