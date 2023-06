La Nazione: dalle tentazioni di Aquilani al contratto di Biraghi

L’edizione odierna de La Nazione, all’interno dell’inserto sportivo del QS, mette in copertina il tema del giorno: “Commisso rilancia, avanti con Italiano“. A pagina 8 l’approfondimento: “Rocco abbraccia Italiano: ‘E’ pronto a fare la storia, mai chiesto di andare via’”.

Nella pagina seguente, invece, altri temi, da Biraghi Magnifico Messere e il suo contratto (“Non scadrà tra un anno“) al possibile addio del tecnico della Primavera gigliata (“Aquilani tentato, il grande salto dietro l’angolo“). Inoltre, c’è spazio anche per una bella mostra sulla Fiorentina che ha sede in Palazzo Vecchio: “Polidori, foto e passione. 30 anni di storia viola”.