La Nazione: Delusione Fiorentina, ma siamo vivi

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla della sconfitta della Fiorentina a Roma: “Delusione viola, ma siamo vivi”. A pagina 4 si legge: “Var & Veretout, amaro viola. Tradita da tre episodi, ma la squadra è viva, peccato”. In taglio basso: “Difesa alta, occhio ai segnali. Quei criteri ignorati da Pairetto”. A pagina 6: “Fiducia Italiano: peccato perdere in questo modo” e “Mou impressionato: complimenti a loro”. Infine il punto sul calciomercato a pagina 7: “La Fiorentina torna forte su Torreira. E Pjanic mette un ‘like’ per i viola”.