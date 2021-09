La Nazione: Dottor Vlahovic e mister bomber

In prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina: “Forza Castro, esci dall’ombra. Fiorentina, il viola ancora sottotono: Genova prova del 9”.

A pagina 2 si legge: “Quanto è dura la vita del numero 10. Castro, c’è Vincenzo da convincere”. Sommario: “Due volte escluso dai titolari (Roma e Atalanta) e solo un’ora in campo contro il Toro, ma in Nazionale… Ora le scelte in vista della sfida al Genoa possono essere la svolta. Quella concorrenza con Maleh e Duncan”. In taglio basso: “Da rosa afona a polifonica: è una squadra da sabato Italiano”.

A pagina 3: “Dottor Vlahovic e mister bomber. L’ora del rinnovo”. Sommario: “Commisso partirà dopo aver chiuso il suo contratto. E Dusan continua ad allenarsi sodo fra rap e letture”. In taglio basso: “Venuti recupera, Odriozola in pole”.