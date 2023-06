La Nazione: E’ iniziata l’era del Viola Park, ma c’è l’incognita tifosi

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “E’ iniziata l’era del Viola Park“.

A pagina 4 viene ripreso il tema della prima: “Il via della nuova stagione Viola Park, la rivoluzione Tutti in ritiro dal 12 luglio Ma c’è l’incognita tifosi”. Sottotitolo: “Centro sportivo da (ri)finire, non è chiaro quando potranno entrare gli spettatori”. Di spalla sul mercato: “Il caso Amrabat e la concorrenza per il marocchino “L’Atletico sbatte sul muro” E adesso spunta anche Milan“.

A pagina 5 leggiamo: “Viola, la pattuglia degli svincolati Da Pereyra a Bamba fino a Djuricic Quelle occasioni su cui riflettere E fra i nomi ci sono Isco e Rodriguez“. E inoltre: “Non solo ex stelle in cerca di rilancio ma anche obiettivi concreti. Ecco chi potrebbe far comodo a Italiano“.