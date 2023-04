Sulle pagine del QS de La Nazione il titolo in taglio centrale: “Nico e Re Artù, c’è chi dice gol”. A pagina 2 in taglio alto: “Un’Europa show, a passo di carica tra gol e record” e “Il successo vale un giorno libero, oggi in campo”. A pagina 3 in taglio alto: “Il Gonzalez 2.0 vola alto, ora è tutto un altro Nico”, di spalla: “Gioco e motivazioni, com’è lontana Verona. Se segna pure Ikoné…”.