La Nazione: Euroccasione Fiorentina

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Euroccasione Ora rialzatevi”.

A pagina 4 apertura per: “Campionato, è (quasi) impossibile Adesso il futuro passa dalle coppe”. Sottotitolo: “Per raggiungere il settimo posto la Fiorentina dovrebbe mantenere una media di 2,31 punti a gara Ma già giovedì c’è la Conference League. E la squadra ha la possibilità di dare una svolta alla sua stagione”. Di spalla: “Barak in dubbio Domani la partenza per il Portogallo”.

A pagina 5 c’è: “Quel tacchetto finito in fuorigioco “Assurdo, questo non è più calcio”. Sottotitolo: “Esultanza, rabbia, incredulità: il gol annullato a Castrovilli per una questione di millimetri fa discutere”.