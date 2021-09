In apertura del QS de La Nazione: “Fiducia a Koko (con piano B)”.

A pagina 7: “Fari su Kokorin: il vice Vlahovic è sotto torchio”. In basso: “Missione mercato: come non svalutare Amrabat”.

A pagina 8: “Il cuore di Benigni e quello di Dusan: quando l’amore fa girare il mondo”. In basso: “Torreira alza il ritmo e Sottil ‘vede’ una maglia”.

A pagina 9 l’intervista a Tortelli (Femminile): “Non siamo adatte alla mediocrità”. In basso: “Viola Park, Rocco sorride: ‘Inaugurazione nel 2022’. Gravina e Dal Pino applaudono: ‘Modello per tutti'”.