La Nazione: Fiorentina, quella voglia di rivoluzione

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione, questo il titolo di stamani sulla Fiorentina: “Quella voglia di rivoluzione”.

A pagina 4 apertura per: “Terzic, Ranieri e Venuti: la difesa che non ti aspetti”. Sottotitolo: “L’inizio di stagione in ’seconda fila’ alle spalle dei big titolari, poi la svolta Il serbo insidia capitan Biraghi, l’ex Salernitana batte Quarta e fra Lollo e Dodò…”.

A pagina 5 leggiamo: “Cabral si tiene la maglia Tentazione Castrovilli“. Sottotitolo: “Italiano prepara la formazione anti-Braga. Il brasiliano favorito su Jovic Tante novità a centrocampo con il ritorno di Bonaventura e (forse) di Duncan“. E infine il commento: “L’errore, le critiche… Difendo Terracciano, il tranquillizzatore”.