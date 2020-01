La Nazione: Fiorentina tra Duncan e Vazquez

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo: “Castrovilli, Firenze è con te”. A pagina 2 viene ripreso il tema della prima: “Forza Castrovilli”. In taglio basso sempre sul centrocampista: “Due tac nel giro di poche ore: “Solo un grande spavento”. A pagina 3 ecco le cronache di mercato: “Tra Duncan e Vazquez”. Di spalla, ancora sullo stesso argomento: “Battaglia e Razvan osservati speciali”. A pagina 4 sguardo alla Coppa Italia: “Ora si scalda Badelj”. In taglio medio: “Dragowski da record con Iachini”.