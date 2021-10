La Nazione: Firenze si risveglia più importante

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina: “Potere viola, piano rilancio”. A pagina 2 si legge: “Malagò, applausi al club e a Rocco. E Firenze si risveglia più importante”. Di spalla: “Castro ok, si allena. E Dusan è tornato”. A pagina 3 l’intervista a Rocio Rodriguez: “Io, Borja, Firenze Non chiamatemi solo lady Valero”. In taglio basso: “Oronzo Pugliese, il «Barone Vincimai» che ispirò Lino Banfi“. A pagina 4 si legge: “Viola videogame, Torreira è il big. Dusan ‘carta oro’”.