La Nazione: Firenze-Vlahovic, prove (difficili) di tregua

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina: “Caso Vlahovic, ora tregua”. Sommario: “Le mosse del club per proteggere la squadra”. A pagina 4 si legge: “Firenze–Vlahovic, prove (difficili) di tregua”. Sommario: “Il club spera di stemperare i toni per salvaguardare i giocatori. Domenica arriva il Cagliari e l’esame stadio preoccupa lo spogliatoio”. Di lato: “Pulgar, caviglia ko. Tegola per Italiano”.

A pagina 5: “Il Franchi si riempie, un’incognita per Dusan”. Sommario: “Indifferenza o insulti, confine sottile. Come reagiranno i tifosi alla lettura della formazione? C’è chi pensa al silenzio per Vlahovic”. Di lato: “Parterre di tribuna vicino al sold out”.