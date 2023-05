La Nazione: Forza Gonzalez, ora tocca a te

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Forza Nico ora tocca a te”, dove Nico è ovviamente Gonzalez.

A pagina 2 di spalla c’è: “Notte col Basilea La carica dei 30mila”. Grande spazio invece per: “Cuore, qualità e risultati Cercasi (il vero) Nico”. Sottotitolo: “Una stagione così e così e l’obbligo di essere protagonista in questo finale show”. In taglio basso: “Certezza Mandragora, non chiamatelo amuleto”.

A pagina 3 leggiamo: “Cabral salta l’allenamento Italiano fa scaldare Jovic“. E ancora: “Assente (per precauzione) a Napoli il brasiliano continua a lavorare a parte Rimane l’ottimismo sul suo impiego contro il Basilea: oggi è il giorno decisivo”. Di spalla infine un commento: “Sorrisi e capelli viola Dodo, il sole di Firenze”.