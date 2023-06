La Nazione: Futuro Jovic, occasione bis

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo stamani sulla Fiorentina: “Futuro Jovic occasione bis”.

Il tema della prima viene ripreso a pagina 3: “Contratto e idee di Italiano Jovic, la seconda chance”. Sottotitolo: “Ecco perché il serbo può rimanere a Firenze. I «diritti» milionari del Real”.

E ancora sul mercato: “Amrabat si allontana Igor pronto a partire”. Occhiello: “Le alternative sono in Italia: Schouten e Maxime Lopez“. In taglio basso infine il focus su uno dei protagonisti di questa stagione: “Bonaventura, il Jack giusto per correre ancora”.