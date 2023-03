La Nazione: Gonzalez rientro slow, Jovic e Amrabat in dubbio

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Va Interrotto un altro tabù”.

Un tema che viene ripreso a pagina 4: “Italiano, doppia sfida Inzaghi ‘bestia nera’”. Sottotitolo: “Cinque gare fra i due tecnici: un pari e 4 vittorie per il nerazzurro La clamorosa beffa della partita di andata, con il gol del 3-4 al 95’”.

A pagina 5 sulla squadra: “Nico, rientro slow Ora si scalda Sottil“. Sottotitolo: “Gonzalez a Firenze solo alla vigilia della partita con l’Inter Tempi lunghi anche per Kouame. Sofyan e Jovic in dubbio”. In breve leggiamo anche: “Te esperamos en Barca” Assalto social ad Amrabat“.