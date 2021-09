La Nazione: Gonzalez teme la stangata

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Ora Gonzalez chiede scusa”.

A pagina 6 l’apertura è per: “Errori in difesa e nel mirino. E Gonzalez si scusa”. Sottotitolo: “Italiano e i giocatori a confronto dopo l’impresa a metà contro l’Inter. Martedì notte i dirigenti viola si erano complimentati con la squadra”. Di spalla: “Castrovilli dimesso, sette giorni di stop”. In taglio basso: “Pascucci, non era lo zar ma ora insegna calcio”.

A pagina 7 invece leggiamo: “Nico tartassato, ma ora teme la stangata”. Sottotitolo: “E’ il giocatore che subisce più falli in Italia. Ma il provvedimento punitivo del giudice sportivo può partire da 2 giornate”. In taglio basso: “Visita speciale al Viola Park: Rocco accoglie Betori“.