La Nazione: I messaggi di Commisso

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, questo è il titolo sulla Fiorentina: “Viola al bivio ora è decisiva”.

A pagina 2 leggiamo: “Viola a Verona, un bivio da brividi Zona pericolo: 3 punti per evitarla”. Sottotitolo: “La squadra arriva con la carica per il passaggio di turno in Conference ma il campionato è un incubo Italiano deciso di dare una continuità al rendimento di Cabral. Mentre fra i pali c’è di nuovo Terracciano“. Di spalla: “Futuro Viola Park e rinnovo di Castro I messaggi di Rocco“.

A pagina 3 sulla probabile formazione: “Tutti abili e arruolati Ma è rebus mediana”. Sottotitolo: “L’unico dubbio è Milenkovic, convocato anche se non al meglio Amrabat di nuovo in regia. Ballottaggio fra Barak e Mandragora”. Infine di spalla: “Luka, Nico & Co E ora segniamo anche in Serie A”.