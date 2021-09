La Nazione: I moschettieri di Re Italiano

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione leggiamo questo titolo sulla Fiorentina stamani: “I moschettieri di Re Italiano“.

A pagina 8, l’apertura è per: “Niko, Jack e DV9 I tre moschettieri sempre in campo”. Sottotitolo: “Insieme a Biraghi sono i giocatori sempre presenti Eppure per diversi motivi potevano anche partire”. In taglio basso: “Seminario, el loco che doveva sostituire Montuori“.

A pagina 9 spazio per: “Odri e lo sport, questione di famiglia Sabato sarà la 200esima in carriera”. In taglio basso invece c’è: “Tifosi allo stadio, ancora difficoltà “Con l’Inter obiettivo 15-16mila”.