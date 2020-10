In prima pagina del QS si legge il titolo: “Centravanti, adesso la scelta“ e a pagina 4: “Centravanti viola: il coraggio di scegliere”. A pagina 5 si parla di femminile: “Juventus-Fiorentina: fascino da match clou”. In basso: “Callejon e Barreca primo test in gruppo”.

0 0 vote Article Rating