La Nazione: Il Barone categorico

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione questo è il titolo dedicato alla Fiorentina: “Troppo ingenui viola da rosso”.

A pagina 2 il pezzo sul match di ieri: “Viola, profondo giallorosso”. Sottotitolo: “Dodo espulso dopo 23’ L’Europa è un miraggio”. In taglio basso sul mercato: “Nico e Amrabat? Non sono in vendita”. Occhiello: “Il dg Joe Barone categorico da Roma. Ma ieri sera si è parlato anche di Belotti“.

A pagina 3 ci sono le pagelle: “Dodô perché? Ingenuità gravissima Amrabat prova a dare sostanza”.

A pagina 4 invece altre dichiarazioni: “Italiano, quanta rabbia “Qui sempre in dieci Una partita rovinata”. E: “Amaro Milenkovic: “Quel cartellino ci ha condizionato”.