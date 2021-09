La Nazione: Il gran cuore di Commisso

Nella prima pagina dell’edizione odierna de La Nazione si parla di Fiorentina: “Star in saldo: quasi quasi…”. Sommario: “Fiorentina: da Luiz a Pellè, gli svincolati che sarebbero utili”. A pagina 4 si legge: “Da Llorente a David Luiz e Ramirez: le tentazioni chiamate svincolati”. In alto: “FR7 alla Salernitana: che festa allo stadio”. Di lato: “Quando i disoccupati erano una squadra”. A pagina 5: “Calcio, sogni, inclusione. Il gran cuore di Commisso”. In alto: “Vittorie in trasferta: i viola hanno un tabù da sfatare”.