La Nazione: Il grande calcio dimentica Astori

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina: “Fascia nega, offesa Astori“. A pagina 4 si legge: “Niente più fascia: il grande calcio dimentica Astori“. In taglio basso: “Quando le regole oscurano i sentimenti”. A pagina 5 focus sull’attacco viola: “Vlahovic e poi? Il rebus delle punte: Kouamé in partenza, dubbio Ribery“. In taglio basso: “Tototecnico, che intrecci: rispunta Ferreira“. Di spalla: “Pronto il turnover, occasione Callejon“.