La Nazione: Il messaggio alla città di Italiano

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Euro…visione Firenze sogna”.

A pagina 2 grande spazio per: “Viola, l’Europa ci guarda L’attesa e poi l’emozione Gara da brividi col Basilea Vai Cabral è la tua notte”.

A pagina 3 invece leggiamo: “Italiano, un messaggio alla città. Furore, attenzione e fattore Franchi Il sogno di una festa in stile Napoli “Ora vogliamo regalarvi un trofeo”. E ancora: “Il tecnico: “La posta in palio è altissima, mi auguro si possa chiudere la stagione in modo strepitoso” Poi guarda avanti: “Non oso immaginare cosa succederebbe a Firenze in caso di vittoria della Coppa”. Di spalla: “La carica di Dodo: “Daremo tutto per i nostri tifosi”.

A pagina 4 infine: “Gli undici del Franchi Febbre Terracciano In mezzo c’è Amrabat“.