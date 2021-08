La Nazione: Il rimpianto di Borja Valero

In prima pagina del QS de La Nazione, per quanto riguarda la Fiorentina, troviamo le parole di ieri di Commisso: “Vlahovic via? Ora ci penso”.

A pagina 4, ancora un focus sulla delicata situazione relativa al centravanti serbo: “Commisso choc: “Addio Dusan? E’ una possibilità”. In taglio basso spazio al mercato “Bye bye Pezzella, riecco Nastasic”.

A pagina 5 c’è: “Dai viola al Lebowski, favola Borja: “Che sfida, abbiamo gli stessi valori”. Un estratto delle parole del ‘Sindaco’: “Ero convinto di giocare un’altra stagione nella Fiorentina, non certo per soldi o per chissà cosa. Avrei potuto dare una mano”.