La Nazione: Il ritorno a New York in ballo

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Trasloco viola fate i bagagli!”

A pagina 4 leggiamo: “Franchi” chiuso per lavori Viola, due anni in trasferta”. Sottotitolo: “L’inaugurazione del nuovo impianto nella festa per i 100 anni del club Da Empoli a Parma, passando per la Scuola Marescialli: si cerca la nuova casa”.

A pagina 5: “Viola Park, lavori fast fast Il ritiro ora è una certezza”. Sottotitolo: “L’obiettivo è quello di avere a disposizione anche le aree previste per i tifosi In ballo un ritorno a New York e un secondo periodo di preparazione in altura”. Di spalla un commento su Dodô, dal titolo: “Dodo-umpa, che ritmo Il brasiliano ballerino si esibisce sulla fascia”.