La Nazione: Ingaggi maxi, ma rendimento da pensionati

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sul match di ieri: “Fiorentina Black Sunday”. A pagina 2 sempre sul match: “Agonia Fiorentina, è in zona rossa”. A pagina 3 leggiamo: “Timidi segnali e la B deve fare paura”. Sottotitolo: “Dalla parte sinistra della classifica alla classifica sinistra. Con un gruppo che perde certezze alla prima difficoltà e va in deficit”. A pagina 4 invece c’è: “Amrabat il più atteso, che delusione”. A pagina 5 le dichiarazioni: “Prandelli: “Un episodio e addio certezze”. Sottotitolo: “La battuta del tecnico viola: “E già ne avevamo poche…”. E sul futuro: “Ancora molto da fare, ma il lavoro non mi spaventa”. Nelle pagine viola presente anche un editoriale intitolato: “Ingaggi maxi ma rendimento da pensionati”. Riferimento in primo luogo ovviamente a Ribery e Callejon.

