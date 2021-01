La Nazione: Ipotesi Pavoletti, mentre per Caicedo…

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, il titolo che troviamo stamani è: “In Coppa serve una prova da 10“. A pagina 4 si parla dell’impegno di questo pomeriggio: “Fiorentina, brivido in Coppa: voglia d’impresa contro l’Inter”. In taglio basso le cronache di mercato: “Stallo per Caicedo, ipotesi Pavoletti”. La punta equadoriana della Lazio non vorrebbe essere l’alternativa in attacco. Il Cagliari cerca Duncan e…”. A pagina 5 invece leggiamo: “Prandelli adesso ci crede: “Giocheremo a viso aperto”. La probabile formazione viola: “Quarta e Milenkovic dall’inizio, Venuti o Caceres per la fascia”.

0 0 vote Article Rating