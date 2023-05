La Nazione: Italiano accende la miccia

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Undici leoni” Sì è possibile”.

A pagina 2 apertura per: “Viola, attrazione… finale Dentro o fuori, che serata Italiano accende la miccia “Ora voglio una ciliegina”. Sottotitolo: “Alle 21 in campo per riscrivere la storia. Anche Commisso e Barone in Svizzera”.

A pagina 3 leggiamo: “Basilea, la spedizione dei duemila Auto o pullman, l’esodo dei tifosi Al St. Jakob uno spicchio di Fiesole Le regole (ferree) degli svizzeri”. Sottotitolo: “Alcuni sono già arrivati ieri sera a destinazione, ma la maggior parte dei sostenitori viola partirà questa mattina Occhio ai divieti: chiusa un’area del centro a causa di una festa nazionale e della presenza degli ultras rossoblù”. In taglio basso: “Jack Bonaventura parla da leader: “I più esperti devono dare l’esempio”.

A pagina 4 infine: “La gara di Cabralone Nico e Ikonè davanti Dubbi soltanto dietro”. E ancora sulla formazione: “Milenkovic certo di un posto, accanto il favorito è Lucas Quarta A centrocampo Amrabat con Mandragora, ma occhio a Castro”.