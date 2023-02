La Nazione: Italiano allunga lo sguardo

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina e l’impegno europeo: “C’è l’Europa fuori i muscoli”.

A pagina 2: “Fiorentina, porta girevole a Braga L’Europa per riprendere coraggio”. Sottotitolo: “Stasera l’andata dello spareggio contro lo Sporting per accedere agli ottavi di Conference League Portoghesi terzi in campionato e in salute, viola sotto pressione dopo un periodo pieno di delusioni”.

A pagina 3 le dichiarazioni: “Italiano allunga lo sguardo “Una partita lunga 180’”. Sottotitolo: “E sulla sfida: “Loro arrivano da un buon momento, noi no: ma sarà diverso Le voci su Gonzalez? Nico ha sbagliato, sarà multato. Ma ha chiesto scusa”. E anche: “Castrovilli e la carica del gol: “Annullato, ma importante”.

A pagina 4 sulla probabile formazione: “Terzic possibile sorpresa Più Saponara di Ikoné“. Sottotitolo: “Il difensore serbo potrebbe partire titolare al posto di Dodo sulla fascia destra Al centro della difesa si ricompone la coppia formata da Milenkovic e Igor“.