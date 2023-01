La Nazione: Italiano come Regragui?

In apertura, sulla prima pagina del Quotidiano Sportivo dell’edizione odierna de La Nazione di Firenze, troviamo il titolo: “È ritornato il guerriero”. L’approfondimento a pagina 3: “Amrabat star in difesa. Italiano come Regragui?”. A pagina 2, invece, il focus sul calciomercato: “Boga, Belotti e Sabiri: via al mese della verità”. In basso, nel riquadro: “Kokorin prepara la stagione del riscatto: «Sono sicuro: il 2023 sarà il mio anno migliore»”.

Tornando a pagina 3, di spalla, un approfondimento sul numero 10 viola: “Castrovilli, quell’indizio sul ruolo. Un’amichevole da esterno puro”. In basso: “Il rientro di Sofyan: la «storia» su Instagram dall’aeroporto e subito gli allenamenti”.