La Nazione: Italiano costretto a rivedere i piani

A pagina 2 dell’inserto sportivo de La Nazione, sulla Fiorentina leggiamo: “Coppa Italia e bufera Amrabat Bivio Toro, ma Sofyan viene escluso”. Sottotitolo: “Vigilia movimentata: blitz del Barcellona, giocatore “poco sereno” e lasciato fuori dalla lista dei convocati Stasera in gioco uno degli obiettivi della stagione. Probabile conferma del 4-3-3 con Mandragora in regia”. Di spalla ancora mercato: “Sabiri per giugno: ora è ufficiale Riscattato Barak“.

A pagina 3 invece c’è: “Italiano, lezione a memoria “Ritrovato l’entusiasmo”. Sottotitolo: “Il tecnico dopo la sconfitta in campionato con i granata non vuole sbagliare “A Roma abbiamo alzato il livello delle prestazioni. Dobbiamo continuare”.

Infine a pagina 4 la formazione per stasera: “Jovic favorito su Cabral Gonzalez è una sicurezza”. Sottotitolo: “Il caso-Amrabat ha costretto Italiano a rivedere (in parte) i suoi piani Promosso Mandragora con Bonaventura e Barak. Ballottaggio in difesa”.