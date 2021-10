Sull’apertura del QS si parla di Fiorentina, con il titolo in taglio centrale: “Linea Italiano, assist a Dusan”. A pagina 4: “Test stress per Vlahovic, è Nico l’arma in più”. In basso: “Torreira o Amrabat, derby in regia”. A pagina 5: “Italiano invoca serenità: ‘E’ fondamentale”. Di spalla: “Belotti, si lavora per trovare il prezzo giusto. Scamacca o Berardi: uno lascerà Sassuolo”.