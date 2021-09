La Nazione: Italiano ha già deciso

Nell’edizione odierna del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, c’è spazio anche per la Fiorentina in prima pagina: “Testa e piedi, Torreira chic. Fiorentina: il nuovo regista si presenta”. A pagina 8 si legge. “Finalmente Torreira: ‘Firenze, era l’ora”. Sommario: “L’uruguaiano racconta i due anni di inseguimento: ‘Sono qui anche per Pradè, per me è stata una figura importante”. Di lato: “Gonzalez sul podio degli acquisti più cari”. A pagina 9 si legge: “Quarta, Gonzalez e Pulgar: Italiano ha già deciso”. Sommario: “Verso Atalanta-Fiorentina: i tre sudamericani partiranno dalla panchina I rischi per i tempi ravvicinati dopo il ritorno in Italia e le «regole» interne”. In taglio basso: “Vlahovic e Milenkovic in gol anche con la Nazionale”.