La Nazione: Italiano, metti il brasiliano nel congelatore

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è il titolo: “Fiorentina è qui la festa”.

A pagina 2 l’apertura è per: “Manita viola, Samp travolta”. Sottotitolo: “Castro-volo la sblocca Jovic tripletta di assist”.

A pagina 3 ci sono le pagelle: “Dodo cuore e gol accende lo stadio Biraghi firma l’assist numero 12″. Sottotitolo: “Nessuna insufficienza al Franchi. Gran secondo tempo, in porta esordio comodissimo per Cerofolini“. Di spalla il commento intitolato: “Italiano, metti il brasiliano nel congelatore“. Ovvero: “C’è solo un piccola cosa che adesso potremmo consigliare a Italiano: mettere quel Dodo dai capelli viola nel congelatore e tenerlo fermo e a riposo in vista della Conference e della finale di coppa Italia…il brasiliano ha dimostrato ancora una volta di essere davvero un top-player. Da custodire, difendere e sfruttare nelle occasioni che contano”.

A pagina le dichiarazioni: “Italiano, sms a Jovic “Mentalità giusta, mi piace vederlo così”. Sottotitolo: “Il tecnico si gode la netta vittoria sulla Samp e pensa al futuro “La coppa? L’Inter ha un piccolo vantaggio ma è una gara secca…”.