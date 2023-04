La Nazione: Italiano vuole la finale

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Coppa express tutti a bordo”.

A pagina 2, apertura per: “L’esodo, l’attesa, la posta in palio Forza ragazzi: c’è da fare la storia”. Sottotitolo: “Adesso è vietato sbagliare: stasera alle 21 (diretta Tv Canale 5) la gara di andata contro la Cremonese Quattromila i tifosi da Firenze, pronta una super coreografia. Saponara out, Cabral e Gonzalez scalpitano”.

A pagina 3 ci sono le dichiarazioni del tecnico: “Daremo l’anima in campo” Ora Italiano vuole la finale”. E ancora: “Il tecnico avverte: “Sarà una gara molto diversa da quella di campionato. Inevitabile sognare in grande, ma ogni sbavatura potrebbe rivelarsi decisiva”.

A pagina 4 sulla formazione: “Niko ni, Saponara no Oggi tocca a Gonzalez“. Sottotitolo: “Ricky a casa con l’influenza, Milenkovic partirà solo stamani In avanti certa la presenza dell’argentino e del brasiliano Cabral“.