La Nazione: Jovic o Cabral? Occhio alla sorpresa

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, questa mattina c’è questo titolo: “Fiorentina, cinque esami”.

A pagina 4 apertura per: “La Juve, l’Empoli e la Conference Le cinque giornate della Fiorentina“. Sottotitolo: “Da domenica a Torino alla trasferta di Verona (lunedì 27) una raffica di partite decisive in appena 15 giorni Il doppio turno con i portoghesi del Braga vale l’accesso all’Europa che conta. Servirà tanto orgoglio”. Di spalla un trafiletto: “Barcellona-Amrabat “E se ci va gratis…”.

A pagina 5 sguardo alla possibile formazione per domenica: “Jovic o Cabral? Occhio alla sorpresa Kouame“. Sottotitolo: “L’allenatore prepara la formazione per la sfida con la Juventus. Igor e Mandragora a casa per squalifica. Ma che dubbio in attacco”. Infine leggiamo sui tifosi e la prossima trasferta: “Il Coordinamento: tutti a casa”.