La Nazione: Jovic si allontana

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Sirigu–Gollini la giravolta”.

A pagina 4 invece l’apertura è sul mercato: “Jovic si allontana Da Belotti a Beto: market d’Italia”. Sottotitolo: “Ecco quali sono gli attaccanti che il club viola può valutare senza lanciarsi in scommesse straniere”. In taglio basso sempre sul mercato: “Gollini saluta e dal Napoli è in arrivo Sirigu“.

A pagina 5 invece le notizie sulla formazione: “Quarta–Cabral ancora out Col Toro tocca a Venuti“. Infine c’è il commento di spalla: “Ala destra mascherata Fu preso per far volare Dodô è sotto processo”.